Ultimo allenamento al Centro di Bortolotti di Zingonia, fatto, ultime riflessioni compiute da mister Gian Piero Gasperini, che adesso ha poco più di 48 ore per scegliere i titolari dell'Atalanta da schierare nella gara più importante, quella contro il Psg di mercoledì sera (ore 21 italiane, ore 20 a Lisbona, all'Estàdio da Luz).



Come si evince dalla foto, era Top Secret il gate da cui è decollato (dall'aeroporto di Orio al Serio alle 16.57 precise) il charter della Blu Express diretto nella capitale portoghese con a bordo i nerazzurri. Ai box è rimasto il portiere Pierluigi Gollini, ma Marco Sportiello è pronto a una seconda impresa in Champions dopo quella di Valencia.Il volo dura due ore e mezza abbondanti, i giocatori arriveranno a Lisbona alle 19.30, nell'hotel vicino al Pina Manique, il campo di rifinitura della vigilia.