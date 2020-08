La vittoria sul Real Madrid è il segnale che i bookmaker aspettavano. Il Manchester City conferma le attese ed è la prima scelta degli analisti per la conquista della Champions League: complice un quarto di finale sulla carta abbordabile - contro il Lione - la squadra di Guardiola vola a 3,25 sul tabellone del vincente. A incalzare i Citizens, riferisce Agipronews, c’è ancora una volta il Bayern Monaco, assoluto dominatore della doppia sfida contro il Chelsea, ma dato a 4,00 considerato il grado di difficoltà del prossimo testa a testa con il Barcellona. Anche sui blaugrana pesa l’impegno dei quarti, vista la quota a 8,50, alle spalle del Psg (6,00) e dell’Atletico Madrid (8,00). L’Atalanta continua a sognare ed è la prima squadra del trio di "outsider", appena fuori il gruppo delle grandi: i nerazzurri in trionfo pagherebbero 10,00, poco più in alto dei Colchoneros, mentre per Lipsia e Lione l’offerta balza a 18,00 e 35,00.