Il difensore dell'Atalanta Merih Demiral lancia parole d'amore verso lo United intervenendo così al portale Si.com. "E' stato un piacere mostrare il mio talento all'Old Trafford e giocare di fronte a un'atmosfera incredibile. Sfidare con l'Atalanta il Manchester United è stato per me come coronare un sogno che avevo da bambino, lo chiamano il Teatro dei sogni quindi è stato un sogno anche per me: non lo dimenticherò facilmente. Nemanja Vidić è sempre stato il mio idolo, fin da quanto ero bambino e lo seguivo sempre. Ho sempre sognato d'incontrarlo".



IL SOSTITUTO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'Atalanta non intende riscattare il turco dalla Juventus, versando 25 milioni di euro. Il sostituto del classe 1998 preferito da D'Amico è Jhon Lucumi, centrale dei belgi del Genk, classe 1998 seguito anche dal Napoli e dal valore di 9 milioni.