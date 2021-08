Demiral non si allena con la Juve, programma visite mediche e firme con l'Atalanta, arriva a Zingonia per fare le valigie e ripartire per Londra. Un atro nerazzurro girato al Tottenham? Ovviamente no, ma nei prossimi giorni la trattavi flash per il difensore bianconero potrebbe andare in porto e consentire quindi al centrale turco di scendere in campo già sabato pomeriggio al London Stadium contro il West Ham come dopo Romero per l'amichevole di lusso in cui sarà impegnata l'Atalanta alle 15 locali.



Anche il neo acquisto Matteo Lovato del resto, senza aver fatto alcun allenamento con la squadra, sabato scorso ha preso parte al test al Gewiss Stadium contro il Pordenone. Giovedì la squadra lavorerà solo di pomeriggio, venerdì solo di mattina. Poi la partenza in charter dallo scalo di Orio alle ore 17 alla vigilia del big match valido per la Betway Cup. Con Demiral o no, ma sicuramente senza Cristian Romero, ormai del Tottenham. Si attendono invece news riguardo alll’altro friendly match di prestigio del 14 agosto in casa della Juventus.