Merih Demiral, difensore centrale dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Venezia: “E' un momento molto difficile per noi perché perdiamo da tre partite, adesso ci sono sei gare da vincere tutte perché la classifica è dura quest'anno. Anche oggi è molto importante per noi, faremo il possibile per vincerla”.