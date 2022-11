“Il nostro calciatore Meri Demiral è stato rimosso dall’elenco dei convocati su richiesta della sua società, in conformità con gli articoli della Fifa relativi allo status di trasferimento dei calciatori in Nazionale", si legge sui social dell’account ufficiale della Nazionale turca. Sui media turchi si sottolinea come l’Atalanta abbia espressamente chiesto di esentare il calciatore dalla spedizione, guidata dal ct tedesco Kuntz, per le prossime gare contro Repubblica Ceca (mercoledì) e Scozia (sabato).