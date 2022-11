L'andamento dell'Atalanta è chiaramente diviso in due in questo inizio di stagione. E quando non arrivano i risultati, i problemi vengono fuori. Soprattutto quando l'allenatore è, che non ha mai esitato a parlare quando c'era qualcosa che non lo convincevaMa non per qualche acquisto mancato, piuttosto il contrario. Gasperini polemizza con il club per non aver compiuto una scelta a inizio anno,su una squadra matura e subito pronta per grandi obiettivi."Devo mettermi nelle condizioni di valorizzare quello che crea la società.Se si vuole fare così, bisogna andare dritti e dare fiducia ai ragazzi." questo lo sfogo in conferenza stampa dell'allenatore, che ha aggiunto: "dopo i cambi ma non posso essere messo in condizione di andare contro di loro, mi hanno dato tanto. Se l'obiettivo è il quarto posto basta che me lo si dica e lavoriamo per quello". Il piede in troppe scarpe, metafora perfetta per capire il punto di vista di Gasperini,. In queste parole, c'è anche tutta la riconoscenza del tecnico per il gruppo storico, aspetto che complica le decisioni sul campo.Termini usati proprio da Gasperini che ricordano molto quanto successo sei anni fa, quando nel momento più complicato puntò sui giovani: ", quelli che sono stati messi da parte non avevano una storia di passato con me." E la differenza rispetto a quella volta sta tutta in questa ultima frase. Adesso, gQuesto, imputa alla società, di non aver avuto la forza e il coraggio di fare scelte drastiche come aveva fatto lui qualche anno fa."In questa situazione non ci voglio stare, non posso tutte le volte che sostituisco un giocatore sentire che litigo con lui.Mi va bene anche salvarmi all'ultima giornata per dare una valorizzazione. L'unica cosa che ci ha salvato è che siam partiti forte".. Questa Atalanta, è troppo forte per puntare a un campionato anomalo ma non lo è abbastanza per lottare in zona Champions League.Con però l'altra faccia della medagli di tenere giocatori di caratura in panchina e scontenti? Queste le domande di Gasp, a cui il club non è riuscito, a suo avviso, a dare una risposta,