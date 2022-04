Nei piani di mercato dell'Atalanta c'è il riscatto di Merih Demiral dalla Juventus. La cifra concordata era di un prestito a 3 milioni più altri 20 per prenderlo a titolo definitivo ed eventuali bonus da aggiungere. Il riscatto però, non esclude che il difensore turco possa lasciare Bergamo a fine stagione: in caso di offerte importanti - intorno ai 30/35 milioni - l'Atalanta potrebbe valutare la cessione del giocatore.