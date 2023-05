L'ex attaccante dell'Atalanta German Denis, che era in forza alla Real Calepina, ha deciso in queste ore di appendere le scarpette al chiodo dopo 20 anni di carriera (234 gol di cui 56 all’Atalanta, cquarto miglior bomber in Serie A): "Fisicamente mi sono sempre sentito bene, ma la testa ormai è altrove. Quest’anno è servito per rendermene conto. In questo momento sto gestendo un centro di padel, ma mi sento pronto per tornare nel calcio: ci tengo a fare parte dell’Atalanta“, ha svelato l'argentino a L'Eco di Bergamo.



FUTURO DIRIGENTE- “Ci siamo confrontati, ma non siamo entrati in profondità: l’idea di massima sarebbe tornare a fare parte dell’Atalanta, non sul campo, ma in qualche ruolo nei quadri dirigenziali, magari come ambasciatore, oppure occupandomi dello scouting in Argentina. Voglio potere dare una mano all’Atalanta perché mi sento parte della sua storia. Sarebbe stato bello fare parte di questa Atalanta che è protagonista in Europa, ma non posso lamentarmi: anche la nostra squadra ha fatto ottime cose”.