L'Atalanta è tornata in campo al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare la seconda sfida contro la Lazio, in programma domenica alle 15 al Gewiss Stadium per la 20ª giornata della Serie A TIM 2020/2021, la prima del girone di ritorno. Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, la squadra ha lavorato sotto l'egida del tecnico Gian Piero Gasperini divisa in due gruppi: il solito lavoro di scarico ha interessato i giocatori impiegati ieri in Coppa Italia.



PASALIC E HATEBOER. Mario Pašalić, che aveva subito una ricaduta dopo l'operazione di ernioplastica, è tornato a svolgere una parte della seduta con il resto della squadra. Purtroppo, come era immaginabile, Hans Hateboer ha continuato a lavorare a parte per recuperare dall'infortunio al metatarso del piede sinistro. Visto il dolore che prova nel calciare la sfera, è sempre più improbabile un suo rientro per domenica: al suo posto scenderà ancora in campo il neo acquisto Joakim Maehle.



Domani, venerdì 29 gennaio, è in programma un allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.