Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, è intervenuto in mixed zone al termine della partita pareggiata dagli orobici per 0-0 a San Siro contro l'Inter.



Queste le sue parole: "C'è stata qualche occasione per tutte e due le squadre, ma alla fine è un buon punto per entrambe. All'inizio hanno pressato molto alto, poi noi abbiamo preso il possesso e in avvio di ripresa il Papu ha avuto un'opportunità. L'Inter ha spinto nel finale ma noi abbiamo saputo contenere i loro attacchi. Icardi? Devo rivedere l'azione in cui mi è scappato, lui è un grande attaccante e può segnare sempre, ma oggi abbiamo tenuto bene. La Champions? Vediamo, siamo felici per questo punto ma pensiamo alla prossima gara, noi daremo sempre tutto e alla fine vedremo quanti punti avremo. Non era facile la terza partita in una settimana, abbiamo avuto solo due giorni per prepararla. Abbiamo sofferto ma abbiamo fatto bene".