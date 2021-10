In seguito alla frattura dell’avambraccio sinistro nel match di sabato sera tra Albania e Ungheria, il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti sarà costretto a un lungo stop. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il numero 19 nerazzurro dovrà sottoporsi a un'operazione nella giornata di oggi e, al termine dell'intervento, dovrà stare ia box per almeno trenta/quaranta giorni.



Mister Gasperini riavrà quindi ben tre dei suoi titolari solo dopo la terza sosta per le nazionali di metà novembre: Gosens, Pessina e ora anche Djimsiti. Il tecnico spera di recuperare Toloi per il match contro l'Empoli il 17 ottobre, ma intanto - oltre a Palomino e Demiral - si scaldano i baby Lovato e Scalvini.