Solo un giorno di riposo per l'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini che, eliminata ieri pomeriggio negli ottavi di Coppa Italia dalla Fiorentina, domani dovrà di nuovo scendere sui campi di Zingonia per prepararsi in vista del prossimo impegno di campionato, lunedì sera contro la Spal al Gewiss Stadium.



Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, è in programma un allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti.