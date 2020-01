Capodanno 'ai box' per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La squadra nerazzurra ha riposato nel primo giorno dell'anno, ma già a partire da domani riprenderà la marcia di avvicinamento verso la sfida di lunedì prossimo contro il Parma.



Doppia seduta per la compagine atalantina a Zingonia, il 'Centro Bortolotti' accenderà i propri riflettori sia nel mattino che nel pomeriggio - come informa la società con una nota - ma a porte chiuse.