Sgambatura infrasettimanale con vista sul Verona per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, impegnata al ‘Bortolotti’ di Zingonia contro il Franciacorta. 3-1 il risultato finale, in virtù delle reti di Muriel (doppietta) e Lookman, oltre alla soddisfazione personale per Bertazzoli allo scadere. Il tecnico nerazzurro manda in campo chi non aveva giocato titolare contro il Milan, con buone indicazioni dal rientrante Zappacosta, in campo per sessanta minuti, oltre che da Luis Muriel, subentrato nella ripresa del posticipo contro il Milan e voglioso di riprendersi una maglia da titolare domenica prossima al ‘Bentegodi’ di Verona contro l’Hellas.