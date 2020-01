L'Atalanta pensa a due innesti sulle fasce: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero due nomi nuovi per rinforzare le corsie laterali nerazzurre a gennaio. SI tratta di Omar Elabdellaoui, classe '91 in scadenza a giugno con l'Olympiacos, e Lennart Czyborra, classe '99 di proprietà dello Schalke 04, ma attualmente in prestito all'Heracles Almelo.