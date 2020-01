Adrien Tameze dal Nizza salperà a Bergamo, dove rimarrà fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. È fatta per il centrocampista, grazie a una trattativa lampo che non ha imitato i tempi lunghi di Bellanova e Sutalo. Un rinforzo preziosissimo per mister Gian Piero Gasperini, che fino ad ora aveva solo Mario Pasalic da alternare ai corridori di mediana de Roon e Freuler, ma ora potrà contare anche sul centrocampista con doppia nazionalità.



TRATTATIVA STORICA- Nato a Lilla il 4 febbraio 1994 e cresciuto tra Lilla, Iris Club Lambersart, Wasquehal e Nancy, ha giocato con i lorenesi e con i Valenciennes, approdando a Nizza nell’estate del 2017. In realtà è già da due sessioni di mercato estivo che lo staff nerazzurro lo monitora, ma questa volta si è stretto in tempo l'accordo: arriva in prestito per sei mesi con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Tutto dipenderà da se e quanto saprà integrarsi nel gioco di Gasperini.



CV- Solo 9 le partite disputate in questa stagione, 1 in Coppa di Lega e 1 rete infilata, 85 le presenze complessive condite da 2 centri in 3 anni e mezzo col Nizza. Ottimo nel cambio di passo.