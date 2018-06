Possibile scambio di mercato lungo l'asse Bergamo-Genova.



La dirigenza dell'Atalanta avrebbe individuato in Davide Biraschi del Genoa un possibile rinforzo per la propria linea arretrata. Allo stesso tempo il club rossoblù è da qualche giorno sulle tracce del centravanti danese Andreas Cornelius che in nerazzurro fatica a trovare spazio.



Probabile, quindi, che i comuni interessi di entrambe le società possano trovare un punto d'incontro che consenta un cambio di maglia ai due giocatori.