Inseguito da ormai diversi mesi Leo Stulac è stato più volte definito ormai acquisito dal Genoa. In realtà il 25enne centrocampista sloveno, che a fine mese si svincolerà dal Venezia, potrebbe anche non seguire al Grifone colui che due stagioni fa lo porto in laguna, l'attuale dg ligure Giorgio Perinetti.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, le grandi prestazioni del regista balcanico avrebbero attirato su di lui le attenzioni di molti altri club che starebbero provando a superare il Genoa nella corsa ad accaparrarsene le prestazioni.



Il vero ago della bilancia potrebbe così essere Pippo Inzaghi, suo attuale allenatore in arancioneroverde, che in caso di trasferimento al Bologna vorrebbe portarlo con sé.