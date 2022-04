I lettori di Calciomercato.com credono in Atalanta e Roma: c'è un'Italia che andrà avanti in Europa. Nelle scorse ore abbiamo chiesto nel nostro sondaggio le sensazioni dei tifosi in vista degli impegni di orobici e giallorossi, rispettivamente in Europa League contro il Lipsia e in Conference League contro il Bodo/Glimt: il 57,8% dei votanti ha decretato che sia la squadra di Gasperini sia quella di Mourinho riusciranno a raggiungere le semifinali delle rispettive competizioni, contro il 12% che ha invece pronosticato l'eliminazione delle due formazioni italiane. Il 14,7% ha invece optato per il passaggio del turno della sola Atalanta, mentre il 15,5% ha dato fiducia esclusivamente alla Roma.