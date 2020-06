A venticinque anni, 9 gol e 5 assist in 24 presenze stagionali, Aleksey Miranchuk è pronto a fare il salto di qualità in Italia. Stando a quanto raccolto, il centrocampista della Lokomotiv Mosca, adocchiato anche dal Barcellona, avrebbe come principale corteggiatrice nella nostra penisola proprio l'Atalanta. Il giocatore russo preferirebbe infatti maturare un'esperienza in Italia, dove anche la Fiorentina ha chiesto di lui avviando i primi contatti: piace molto a Beppe Iachini e sarebbe l'uomo in più della formazione viola 2020/2021 per riacciuffare quel posto in Europa che manca ormai da tempo.



LE CIFRE- L'Atalanta però in Europa ci è già e, se riuscirà a conservare il quarto posto ai danni della Roma alla ripresa del campionato, potrebbe già garantirgli sei presenze certe in Champions League la prossima stagione. Il contratto di Aleksey Miranchuk tra l'altro scade nel 2021 e la Lokomotiv Mosca è intenzionata a cederlo: nell’attuale contratto c’è una clausola di poco inferiore ai 10 milioni di euro.