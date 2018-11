Atalanta e Spal sono sempre alla ricerca dei migliori talenti in giro per l'Europa e fra questi ci sono anche due attaccanti di origini portoghesi oggi impegnati in Olanda fra le fila del Fortuna Sittard. Si tratta di Lisandro Semedo, attaccante classe 1996 e André Vidigal, anche lui attaccante, ma classe 1998.



A confermarlo è il consulente di mercato del club olandese ed ex-ds del Galatasaray Cenk Ergun che, intervistato al WyScout Forum di Amsterdam ha svelato: "Ci sono tanti talenti che le squadre italiane stanno seguendo in Olanda. Fra questi ci sono due attaccanti dal futuro assicurato sotto contratto con noi e sono Vidigal e Semedo. L'Atalanta e la Spal li hanno visionati più volte nel corso dell'ultimo mese, vedremo se ci sarà margine di trattativa".