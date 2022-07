Se non è stato un miracolo sportivo, quasi. La cavalcata della Salernitana, che nel girone di ritorno dell’ultimo campionato è riuscita a conquistare una salvezza che qualche mese prima sembrava impossibile e resterà per sempre nella memoria del tifosi campani e non solo. Così come i nomi dei protagonisti che l’hanno resa realtà: il presidente Iervolino, il ds Sabatini, l’allenatore Nicola e i giocatori, tra cui è spiccato Ederson. Un girone di ritorno da protagonista in campo, che lo ha fatto diventare protagonista anche sul mercato, con club come Atalanta e Inter che si sono sfidati per averlo…