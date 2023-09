Per mantenere la sua potenza fisica, la concentrazione e la lucidità sotto porta, e avere i 90' nelle gambe, il nuovo bomber dell'Atalanta Gianluca Scamacca cura alla perfezione la sua alimentazione.



Reduce da due gol segnati in 20' al Monza, La Gazzetta dello Sport ha scoperto che Scamacca è stato, ed è sempre, molto puntiglioso nel pre-gara: prima della partita ha mangiato riso in bianco e pollo, mentre a colazione le uova.