Non era facile far dimenticare a tecnico, tifosi e addetti ai lavori il doloroso addio diuno che ha scritto la storia dell'. E invece Gianluca, ormai la Nord lo chiama per nome, ci è riuscito. Solo un fuorigioco millimetrico gli ha tolto la gioia delma questa doppietta ha già aperto un nuovo capitolo. E lui è nel posto giusto per riprendersi l'azzurro.L'intesa con, un altro che guadagna metri e ama consegnare assist, è già alle stelle. "Scamacca può essere", ha detto il Gasp a fine gara. Non basterà certo una partita, dove si è distinto con colpi di testa e di mancino, ma è già un buonissimo inizio. Lo spirito di dedizione c'è, l'entusiasmo per tornare a fare bene in Serie A anche, insieme all'elevazione nei duelli aerei, una novità per l'Atalanta, e i. Certo, se in panchina ci sono due comeun pensierino a un ricambio, anche in vista dell'Europa, lo fai.In porta Musso, in pancasulle fasce Zappacosta e Ruggeri (che assist!), in pancadavanti Koopmeiners, CDK e Scamacca e in pancaIndispensabili per il tour de force in Europa che si avvicina, tra Sporting Lisbona e Sturm Graz. Solo la difesa langue, ma se tiene come ieri e recupera, può dormire sonni tranquilli. Solo metaforicamente.