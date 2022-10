Brutte notizie per l'Atalanta e Gian Piero Gasperini: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Marten de Roon, uscito per infortunio durante la gara interna contro la Lazio, hanno evidenziato una "lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia destra". Il club nerazzurro riferisce che "i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore".