Atalanta, ecco la nuova squadra con Musso e Demiral VIDEO
1Con Musso e Demiral: ecco l'Atalanta della stagione 2021/2022.
SII MUSSO E' PIU' BRAVO DI GOLINI, MA IN DIFESA CI SIAMO INDEBOLITI DEMIRAL DI CERTO NON VALE ROMERO, LA PARTE PIU DEBOLE DA SEMPRE E' LA DIFESA, TROPPI GOL PRESI, CON L'ARRIVO DI ROMERO LE COSE STAVANO ANDANDO MOLTO MEGLIO, INVECE DI RINFORZARE QUEL REPARTO!!! LO HANNO INDEBOLITO OK!! VEDREMO STRADA FACENDO!!! ILICIC A QUANTO PARE RIMANE, INVECE DI COMPERARE UN VALIDO SOSTITUTO TIPO BOGA NO!! HANNO DECISO TI TENERE ILICIC, VEDRETE FA LE SUE QUALCHE PARTITA DECENTE, POI RITORNA APATICO SVOGLIATO NUOVAMENTE, COME HA SEMPRE FATTO, CON NOI E CON TUTTE LE SQUADRE CHE A MILITATO E' SEMPRE STATO COSI ILICIC, LO PUOI ACCETTARE SE TI GIOCHI LA PERMANENZA IN SERIE A MA NON LO SI PUO ACCETTARE, SE CI SI GIOCA QUALCOSA DI MOLTO IMPORTANTE TUTTO QUA!!! E' INUTILE QUESTA DIRIGENZA NON VUOLE FARE QUEL SALTO DI QUALITA' CHE MERITA BERGAMO, TIFOSI E ATALANTA, LA DIRIGENZA HA IL BRACCINO CORTO, QUESTO ERA L'ANNO MAGICO PER NOI, IL PROSSIMO ANNO SENZA IL GRANDE MISTER GASPERINI, L'UNICO ARTEFICE DEL MIRACOLO ATALANTA, SARA VERAMENTE DURA, ALLORA VEDREMO REALMENTE DI CHI SARANNOSTATI I MERITI DI QUESTA MAGICA ATALANTA.
1