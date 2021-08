a caccia di rinforzi per l'attacco,vuole un giocatore rapido che possa dare qualità e creare superiorità con l'uno contro uno.delè un vecchio pallino, ma ora i fari sono puntati in Francia. Nel mirino c'è: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Dea ha effettuato unper l'esterno offensivo, tra i migliori del club campione di Francia nella passata stagione.- Rapido, portato al dribbling ed efficace in zona gol (7 reti e 7 assist tra campionato ed Europa League nel 2020/21),. Piace all'Atalanta e a Gasperini ma non solo, perché negli scorsi mesi era stato seguito con insistenza anche da Massara per ile dal, che aveva effettuato i primi approcci. La richiesta di partenza è alta, il Lille vorrebbe incassarema la cifra può essere limata di qualche milione: l'Atalanta ci pensa, Ikoné è il nome nuovo per l'attacco.