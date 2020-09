Aleksey Miranchuk è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Queste le parole del trequartista russo, che gli orobici hanno prelevato dalla Lokomotiv Mosca: "L'Atalanta è una delle squadre migliori e più interessanti d'Europa: la conoscono tutti, sono felice di farne parte. Voglio diventarne parte integrante per crescere e vincere titoli. L'ho seguita in Champions, dove è arrivata lontano: tutti ne sono innamorati per il gioco offensivo, guardarla è un piacere".



"Non amo definirmi, penso sia mio dovere dare il meglio in campo: il campionato italiano è pieno di top player e per me è il coronamento di un sogno" le sue parole al sito ufficiale.