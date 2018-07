Mario Pasalic è arrivato ieri sera a Bergamo dopo aver lasciato il Chelsea in Australia. Stamattina il centrocampista croato ex Milan si sottopone alle visite mediche, per poi firmare il contratto con l'Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport, Pasalic potrebbe andare in panchina domani sera contro il Sarajevo. In uscita Cabezas diretto al Fluminense in Brasile.