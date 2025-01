Getty Images

Atalanta, ecco quando torna in campo Retegui

Alessandro Di Gioia

un' ora fa



Quando torna Mateo Retegui? L’attaccante italo-argentino si è infortunato nel corso della 17esima giornata di campionato, quando al 20′ di Atalanta–Empoli ha abbandonato il terreno di gioco per un infotunio muscolare.



QUANDO TORNA - Stando alle parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, Mateo Retegui potrà tornare in campo tra pochi giorni. Il centravanti classe 1999, infatti, potrebbe essere a disposizione dei fantallenatori per la 20esima giornata del campionato di Serie A, quando i nerazzurri saranno ospiti dell’Udinese, sabato 11 gennaio 2025 alle ore 15:00, primo impegno dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter.