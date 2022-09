Il nuovo jolly dell'area piccola dell'Atalanta si chiama Ederson, è brasiliano e più affamato che mai. Lo dice lo stesso trequartista a La Gazzetta dello Sport: "A Bergamomi sento a casa come a Salerno: novemila tifosiallo stadio per un allenamento precampionato, incredibile. Dopo l'infortunio mi serve la condizione migliore per il cambio di passo, sono un centrocampista e a Gasperini ho detto che per stare sulla trequartimi serve tempo".



EDERSON E I TIFOSI-"Come a Salerno, a Bergamo ci sono il calore del pubblico e una città tranquilla. Purtroppo in quella seduta allo stadio mi sono infortunato e stare due settimane senza palla è stato difficile. Ora mi sento meglio che a Roma. E ho sposato l'Atalanta perché mi ha voluto e ha un progetto: con l'Europa posso sognare anche la Selecao".



GASPERINI- "Da trequartista cerco più la porta, ma devo difendere comunque come quando facevo il centrocampista. Gasperini mi ha voluto lì. Meglio a destra che a sinistra, per andare dentro e tirare. Il mister è un martello, devi fare ciò che serve alla squadra: da me servono corsa, assist e gol".