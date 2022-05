(sabato 21 maggio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 38esima e ultima giornata di campionato in. I bergamaschi sperano ancora di qualificarsi alle coppe europee.ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Duvan Zapata, Boga. All. Gasperini.EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli.