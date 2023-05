L'ex attaccante brasiliano dell'Atalanta Evair, intervistato da L'Eco di Bergamo in qualità di ospite speciale premiato dal presidente nerazzurro Antonio Percassi prima del big match Atalanta-Juve, ha detto la sua: "È stata una partita alla pari: la Juventus ha vinto in contropiede, ma in alcuni tratti l’Atalanta ha fatto meglio. Forse le serviva meno rispetto per l’avversaria: osando un po’ di più poteva vincere e si sarebbe trovata a -2 dalla Juve. Ai bianconeri bastava non perdere, all’Atalanta serviva vincere. Ora la qualificazione diventa più dura, ma l’Atalanta andrà sicuramente in Europa”.



TOLOI E ZAPATA- “Toloi mi piace: quando l’ho visto giocare ha sempre fatto bene, con l’Atalanta e in Nazionale. E mi è piaciuto anche stavolta. Zapata fisicamente è molto forte, ma stavolta era troppo solo: io avevo sempre al mio fianco Caniggia ed era più facile”.