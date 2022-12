Due sono i giocatori che l'Atalanta dovrà monitorare al ritorno a Zingonia, domani pomeriggio dopo il week-end di pausa: Merih Demiral, che ha saltato il test con l'Eintracht Francoforte a causa di un'infiammazione al ginocchio sinistro, e Davide Zappacosta, a lungo fuori a causa del guaio al retto femorale.



L'esterno danese Maehle invece dovrebbe rientrare in settimana dalla vacanza post eliminazione dal Mondiale in Qatar, mentre gli olandesi de Roon e Koopmeiners hanno diritto a una settimana di relax. Venerdì sera l'Atalanta è attesa da un'altra amichevole internazionale, contro il Nizza in Francia, fischio d'inizio alle 20.