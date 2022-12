Se i compagni danno il massimo come me, arrivano i risultati". Il difensore e centrocampista dell'Atalanta e dell'Italia Giorgio Scalvini ha parlato a Sky Sport a margine del Trofeo Bortolotti perso ai rigori con l'Eintracht Francoforte in cui gli e' stato riconosciuto il Premio 'Mario Bresciani' quale miglior giocatore.



"Stiamo lavorando sul fisico e sulla tecnica in attesa della ripresa del campionato. Io devo migliorare anche sul piano della personalità. Sono piu' a mio agio in difesa perche' e' sempre stato il mio ruolo, ma anche oggi non ho avuto alcun problema a spostarmi a centrocampo. Il mio modello resta Thiago Silva".