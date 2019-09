Gol di Chiesa o autorete di Palomino? Come appreso da SOS Fanta, in realtà il gol è ancora sub iudice e la valutazione è in corso in questi minuti: non è escluso che si prolunghi ulteriormente perché la Lega Calcio sta valutando il criterio di intenzionalità o istintività del difensore dell'Atalanta. Nel regolamento infatti è previsto che si assegni l’autogol se c’è intenzionalità totale del giocatore nel deviare il pallone, gol se c’è casualità e gol anche se c’è pura istintività, ovvero se il difendente tocca palla per istinto ma non per volontà precisa di deviarla.