Atalanta, frecciata di Gasperini a Di Bello: 'Dopo i disastri in campionato arbitra spesso in B, c'è stata giustizia'

alla vigilia della gara con l'Empoli, si toglie un sassolino dopo essere stato relegato in tribuna per squalifica sia all'andata che al ritorno della semifinale di Coppa Italia: "Mi è dispiaciuto essere in tribuna, poi per un episodio capitato dopo due traumi cranici, adesso però dopo aver fatto abbastanza disastri in campionato quell'arbitro arbitra spesso in Serie B, almeno un po' di giustizia c'è stata".". (Il riferimento è all'arbitro Di Bello, ndr).“Oggi riproviamo Scalvini e Kolasinac ma ieri abbiamo avuto buoni riscontri, Scalvini si è allenato con la squadra, oggi dovrebbe farlo Kolasinac ,abbiamo fiducia che sino disponibili, il bosniaco è stato provvidenziale, ha alzato il livello della nostra difesa inserendosi fin da subito, incarna i nostri valori con un rendimento sempre molto alto, il fatto che fosse a scadenza a maggior ragione fa capire che è stato un grande colpo, non è sempre detto che gli acquisti migliori siano quelli più costosi. Più probabile poi che entro fine stagione recuperi Toloi, Holm invece si è fatto male al polpaccio, è difficile rientri".

“Arriviamo dalla scottatura col Verona in casa, era avviata molto bene quella gara eppure è finita in un pareggio, 2 punti sono pesanti, non possiamo permettercelo nel campionato, è andata bene a Monza ma abbiamo bisogno di vincere questa gara per staccare da quelli dietro e avvicinarsi a quelle davanti"."Ha fatto un’ottima gara, è fondamentale il rendimento di tutti gli attaccanti, lì dove possiamo fare la differenza, non è mai questione di un giocatore solo, a turno sono in grado di dare tutto".

"Rischiamo in 9 giorni di giocare 4 gare troppo ravvicinate con Roma, Juve, Marsiglia, importantissime, molto molto ravvicinate, spero di non perdere giocatori con altri infortuni"."Bonfanti si è allenato per gran parte della Serie C che non è come la Serie A, ora si è aggregato ma vedremo se sarà impiegato, invece Palomino da settimane non si allena più con noi, è fuori rosa, è un peccato perché anche se il suo contratto era in scadenza aveva giocato per tanti anni con l’Atalanta e avrebbe potuto essere utile”.