“Abbiamo fatto una grande partita e siamo molto contenti del risultato. Speriamo di andare avanti così anche nelle prossime gare. Abbiamo fatto la differenza segnando tre gol nel primo tempo. Negli spogliatoi ci siamo detti che avremmo potuto segnare ancora e ci siamo riusciti". Il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler è soddisfatto per la vittoria di oggi contro il Parma, in mixed zone.



Oltre alla vittoria, è arrivato il gol: "Spero di farne ancora tre o quattro" afferma il centrocampista. E sabato prossimo, c'è la partitissima contro l'Inter, in trasferta: "Andremo a San Siro con la convinzione di potercela giocare e la voglia di provare a vincere. Penso che il pubblico ci sosterrà anche lì”.