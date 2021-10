Il centrocampista svizzero Remo Freuler ha tessuto le lodi del suo compagno di reparto Marten De Roon (per l'occasione spostato in difesa) ai microfoni di Sky Sport nel post partita contro la Lazio: "Questo pari, per come è arrivato, vale come una vittoria, ma ovviamente volevamo tre punti. Siamo un po' in emergenza dietro, speriamo di recuperare qualche giocatore, anche se De Roon ha fatto pure oggi una grande partita da difensore".



Martedì arriva il Manchester United per la Champions.

"Vogliamo vincere dinanzi ai nostri tifosi, offrendo una grande prestazione. Se facciamo punti, ci mettiamo bene in classifica".



Che sensazioni vi ha lasciato la sconfitta per 3-2 di Old Trafford?

"Siamo rimasti molto amareggiati, perché se sei in vantaggio per 2-0 alla fine devi almeno pareggiare. Sappiamo com'è affrontare il Manchester United e secondo me possiamo vincere in casa".