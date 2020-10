"Giocare la Champions è sempre bellissimo. Questo è il nostro secondo anno consecutivo, è ancora più bello esserci. Sappiamo cosa fare". Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, presenta - ai microfoni del sito ufficiale - la sfida di domani contro il Midtjylland.



COME L'ANNO SCORSO - "Affrontiamo una squadra che è al suo primo anno in Champions, come noi l'anno scorso. Ma hanno già avuto gare di qualificazione importanti, si tratta di un club di valore. Sappiamo che non è facile la prima in Champions, siamo preparati".



RISCATTO - "A Napoli non è andata bene, ma abbiamo raggiunto nove punti in quattro partite. E' una sconfitta che pesa, ma dobbiamo pensare subito a fare una grande partita domani".