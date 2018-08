Atalanta-Frosinone 4-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 14' Gomez, 48' Hateboer, 61' Pasalic, 92' Gomez



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (75' Castagne); Pašalić (81' Pessina); Barrow (55' Zapata), Gomez. All. Gasperini.



Frosinone (5-3-2): Sportiello; Zampano, Goldaniga, Salamon, Krajnc, Molinaro; Chibsah, Maiello (62' Soddimo), Hallfredsson; Ciano (82' Pinamonti), Perica (81' Matarese). All. Longo.



Arbitro: Marco Piccinini, Forlì (Fabiano Preti, Domenico Rocca; Rosario Abisso)

VAR: Michael Fabbri

AVAR: Alessandro Lo Cicero



Ammoniti: 31' Perica (F), 88' Goldaniga (F)



Espulsi: -



Note: serata serena e ventilata, terreno di gioco in perfette condizioni. Spettatori: 18.217 con 15.373 abbonati e 2.844 paganti. I tifosi della curva sud hanno esposto lo striscione di solidarietà "Genova non mollare".



Recupero: 2', 3'.