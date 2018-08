Si conclude questa sera, in attesa dei recuperi di Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, la prima giornata di Serie A. Il primo Monday Night dell'anno vedrà, alle 20.30, l'Atalanta ospitare all'Atleti Azzurri d'Italia il Frosinone, terza neopromossa a scendere in campo dopo la vittoria dell'Empoli sul Cagliari e il pareggio del Parma contro l'Udinese.



Gli uomini di Gian Piero Gasperini arrivano all'esordio in campionato dopo aver già superato due turni preliminari di Europa League e a tre giorni dall'andata di quello decisivo, contro il Copenaghen. Tante facce nuove, invece, per Moreno Longo, pronto ad affrontare la sua prima stagione in A.