AFP via Getty Images

L'è caduta rovinosamente a San Siro in casa dell'Inter e ha subito un netto 4-0 per mezzo dei nerazzurri, che si sono resi protagonisti di una grandissima partita. Seconda sconfitta consecutiva per la formazione bergamasca, dopo quella contro il Torino. Ai microfoni di DAZN, misterha parlato così della sconfitta:- "Oggi siamo entrati in campo con notevoli difficoltà, soprattutto in difesa, dove eravamo numericamente in emergenza. Quei primi dieci minuti hanno segnato il morale della squadra, ma dopo la sosta potremo finalmente contare su tutti gli effettivi. Sono convinto che il nostro vero campionato inizierà dopo la pausa. Nonostante il risultato molto negativo, ho visto alcuni aspetti positivi, specialmente nei nuovi arrivati, che hanno cercato di tenere il campo fino alla fine. Abbiamo provato a creare qualcosa, soprattutto nel primo tempo, ma non è stato sufficiente. Ora dobbiamo ripartire da queste piccole cose positive e costruire una squadra più completa".

- "È stata un'estate particolare, segnata da molti cambiamenti. Siamo partiti bene, con la società che ha fatto ottime operazioni, soprattutto in uscita. Abbiamo incassato molto e questo ci ha permesso di investire. Tuttavia, la maggior parte dei nuovi giocatori è arrivata solo nelle ultime due settimane, quindi la squadra è ancora tutta da costruire. Dobbiamo ancora studiare come integrarli al meglio, magari sperimentando nuove soluzioni durante il campionato, cosa che purtroppo non abbiamo potuto fare in questi cinquanta giorni, poiché molti movimenti di mercato sono stati finalizzati solo recentemente. Non so dire se l'Atalanta della quarta giornata sarà migliore rispetto a quella dello scorso anno."