presenta in conferenza stampa la sfida dei Playoff di Europa League d'andata, contro l'Olympiacos: "Si tratta sempre di una partita d’Europa, anche se non la più prestigiosa ma è una manifestazione comunque prestigiosa con squadre forti. Aver giocato tre anni in Champions ha abituato bene un po' tutti, ma andare avanti rimane un grande traguardo, con la speranza di tornare in quella più prestigiosa"."Questo pessimismo noi non lo respiriamo e non ci riguarda, se ce l’hanno altri bisogna stare attenti a non intossicarci”.“Parlare di vincere una competizione così non vedo sia corretto da parte nostra, poichè ci sono tante squadre con grande curriculum. Ricordiamoci che in Italia ci sono tante squadre che non riescono ad entrare in Europa nonostante sia il loro obiettivo stagionale. Sono tutte partite di valore e difficili, l’obiettivo nostro è continuare a cercare di misurarci e migliorarci, ma non possiamo avere come obiettivo la vittoria dell’Europa League”."Non lo devo presentare io, è una squadra che domina il campionato greco e praticamente non perde mai, ha un organico molto numeroso, alternando il 4-3-3 al 4-2-3-1. Conosciamo Manolas e Sokratis, ma anche in attacco hanno diverse alternative, ci sono giocatori rapidi e pericolosi. Sarà una gara di valore internazionale"."Per quanto riguarda Zapata che i tempi siano molto lunghi è ormai risaputo. Palomino e Miranchuk? Anche loro non torneranno a breve termine, siamo quelli di domenica scorsa e per qualche partita saremo ancora così"."Sta molto bene, forse viviamo in una bolla diversa qui. Ha fatto i suoi numeri, non quelli dell’anno scorso ma ha ancora tante partite da giocare, per il girone di ritorno siamo fiduciosi"."Io sono d'accordo con questo ritorno alla 'normalità' dei gol, per dare più valore a quello che accade sul campo. Non è mai positivo un cambio di regole a stagione in corso ma credo che sia una cosa più che giusta, l'aspetto è quello"."Ha disputato un grande spezzone di partita con la Juventus, ma arriva da alcune partite non buone come questa. Tutti i giocatori però sono molto importanti, per questo faccio fatica a fare delle classifiche"."Giochiamo contro una grande squadra, che ha anche diverse alternative di gioco, con calciatori rapidi. Veniamo da alcune prestazioni molto buone, credo che in noi cresca la voglia di fare un'altra stagione importante. La nostra speranza è di giocarci la qualificazione ad Atene".