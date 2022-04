"Spero che la gara più importante sia quella del ritorno. I valori tra Leverkusen e Lipsia sono simili, lo dimostra la classifica dopo tante giornate, ma se vediamo sono profondamente diverse nel modo di stare in campo. Il Bayer Leverkusen era una partita più aperta, in questa dobbiamo avere più attenzione, magari più bloccata. Poi bisogna vedere sul campo".Scalvini per me é pronto, lo ha dimostrato indipendentemente dal campionato. Si tratta di un giocatore molto giovane ma con un futuro davanti importante, per me é un crack. Chiaro, ha bisogno di crescere e di giocare, ha molti margini indubbiamente, ma se ha fatto così bene in campi importanti... . Domani Zapata partirà dalla panchina, questa volta avrà grandi possibilità di entrare e giocare"."Se Musso è sereno? Sull'azione del rigore ci sono stati quattro errori, l'ultimo é stato il suo. Ma abbiamo sbagliato anche a scalare con i giocatori. Purtroppo quando si prende il gol c'é sempre la concomitanza di più errori, ho avuto la sensazione di aver visto domenica un'ottima gara, davvero. Ma non con l'attenzione e la concentrazione di una squadra che ha un obiettivo, esserci allontanati dall'obiettivo é stato decisivo. L'obiettivo é stato un po' posto all'andata ma era esagerato, non in maniera lucida, quasi per esagerare. C'é il rischio di perdere lucidità in campionato ma dobbiamo recuperare, per raggiungere almeno l'Europa. Affrontiamo una squadra forte, non ti puoi permettere di avere delle disattenzioni"."Djimsiti? Può darsi che il dolore passi prima dei canonici quindici-venti giorni della lussazione alla clavicola. Toloi spero di averlo al ritorno. Ilicic oggi si è allenato ma mi sa che si é stirato, é dovuto uscire prima della fine della seduta. Lui si allena sempre con noi, non ha mai saltato un giorno. Da due settimane é regolarmente con noi, ma oggi come oggi non è proponibile"."Essere la miglior squadra italiana in Europa anche quest'anno é un bell'orgoglio questo. Ci siamo comportati bene, per lo meno non siamo stati un peso e abbiamo dato sempre il nostro contributo. Adesso siamo ancora in corsa, insieme alla Roma in Conference, lo avvertiamo come un bello stimolo per dare un contributo alla Serie A"." Il nostro primo obiettivo é superare il turno, l'altro é stare dentro alla zona Europa in campionato. Non é scontato, anzi, tutt'altro che facile, siamo in un punto o due. L'Europa League non la vince nessuna squadra italiana da tanti anni, non avvertiamo ancora l'esigenza di vincere l'Europa League dopo ventitré anni. Sappiamo che se superiamo il turno é un bel grande traguardo, se andremo in semifinale penseremo a quella. La concentrazione per il momento é solo ed esclusivamente sul Lipsia, in semifinale di Champions. non ci siamo riusciti per due minuti. Lo facciamo adesso dopo due anni"."Domani non sarà da 'dentro o fuori' come nelle ultime due trasferte, è un primo tempo da giocare in trasferta, però non dobbiamo fare molto affidamento su questo fatto. Nel nostro caso ancora di più, non sai bene quali siano vantaggi e svantaggi. Bisogna isolarsi dal contesto del pubblico, pensando a quello che é l'avversario e mettere le basi per stare in gara nel doppio turno"."Al Lipsia non li prendiamo i giocatori, semmai é il contrario (ride, ndr). Come società c'é un'impostazione importante, anche come scelta dei calciatori, con progetti molto forti. Venire in questi stadi ed affrontare queste società ci può dare gegli spunti interessanti, per arricchire le nostre conoscenze di sicuro"."Ci saranno meno spazi, le due squadre sono simili, coprono molto centralmente, la squadra sa come attaccare e giocare in ripartenza. Non ha gli attaccanti, numericamente parlando, del Bayer, perché c'é un altro modulo. Ma la qualità è la stessa"."Loro hanno cambiato modo di giocare, sono diventati molto più efficaci con una striscia notevole di risultati. Si tratta di una delle squadre migliori in Germania, il suo valore é già molto alto. Il resto dipenderà dalla partita di domani, anche per dare una percentuale di passaggio del turno. Dani Olmo é un giocatore che si presenta da solo, lo avevamo visto già a Zagabria. In queste competizioni si vedono dei giovani che scalano le capacità di giocare in grandi squadre, sono competizioni belle anche per questo".