Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, intervistato da Il Secolo XIX in vista del suo derby del cuore di domenica alle 18 al Gewiss Stadium, è tornato sull'accusa di Maehle che gli ha dato del dittatore: "Sono state parole enfatizzate dal punto di vista mediatico. Come Atalanta abbiamo dato fastidio in questi anni, lo stesso mi era successo al Genoa: in entrambi i casi abbiamo subito attacchi dall'esterno. Poi ci sta che qualche giocatore andato via non sia contento. Ma conta il parere dei tanti".



CERCATO DAL GENOA- "No, anche perché io sono legato all'Atalanta e negli anni scorsi il club rossoblù era scivolato in Serie B".



MALINOVSKYI- "Ruslan era andato via per scelta tecnica, ma stiamo parlando di un ragazzo sano, ottimo giocatore. Il suo sinistro ci ha dato tante soddisfazioni e sono sicuro le darà anche al Genoa. Magari a partire dalla gara successiva...".



DOMENICA- "Sarà una gara tosta, perché il Genoa è una bella realtà. In questi giorni stanno rientrando i nazionali, dobbiamo calarci presto nella parte e preparare questa sfida, complicata come lo sono tutte quelle della Serie A".



SCAMACCA IN GOL IN ITALIA- "Speriamo sia di buon auspicio. È un attaccante che può dare tanto all’Atalanta e alla Nazionale. Era partito forte, ma poi ha avuto un paio di piccoli infortuni che lo hanno frenato. Ora lavoriamo perché riesca a esprimere quelle che sono tutte le sue potenzialità".