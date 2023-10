Al Centro Bortolotti di Zingonia oggi pomeriggio sono ripresi gli allenamenti in preparazione alla partita del 22 ottobre alle 18 al Gewiss Stadium contro il Genoa, 9^ giornata di Serie A.

Due dei dodici nazionali nerazzurri sono già tornati a Bergamo, Pasalic e Lookman, mentre tutti gli altri, compresi lo svedese Holm e il belga De Ketelaere, torneranno domani.



L’unico nerazzurro che non riprenderà gli allenamenti a Zingonia sarà il portiere Musso, disponibile solo da domani pomeriggio visti gli impegni con l'Argentina. Intanto iil difensore Toloi si avvia al recupero e oggi ha lavorato in parte da solo e in parte col gruppo, mentre Touré continua il suo percorso riabilitativo e Koopmeiners procede con terapie personalizzate.