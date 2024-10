Atalanta, Gasperini: "Abbiamo dominato, ma ci è mancata qualità. Zaniolo e Samardzic? Serve una miglior condizione"

AFP via Getty Images

Pareggio casalingo per l'Atalanta contro il Celtic. Nel post partita, il tecnicoha commentato la prova dei suoi a Sky Sport."A Venezia avevamo vinto bene, ma è stata una partita che si è indirizzata bene fin da subito. Aver fatto gol all'inizio ci ha agevolato, cosa che non è successa stasera. Andando avanti, poi, è chiaro che ti vengono a mancare le energie. Loro, poi, si sono davvero difesi tantissimo. Ci è mancato qualcosa sul piano della qualità"."Difficilmente in Champions League vedi gare dove si domina come oggi. Soprattutto non si vede spesso una squadra che lotta in campionato per vincere che si difende così tanto. In questo momento a pesare è solo il fatto che non abbiamo fatto gol né con l'Arsenal né oggi".

"È un problema sia per la Champions League che per il campionato. Abbiamo bisogno che stiano tutti bene. Quando lì davanti stanno bene, De Ketelaere, Retegui e Lookman, facciamo il salto di qualità. Per me devono migliorare ancora di condizione Zaniolo e Samardzic, che io non vedo proprio come attaccante".