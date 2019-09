“La Dinamo Zagabria ci ha superato in tutto. Questa sera sono stati aggressivi e veloci, sempre con qualità e pressing. Arrivavano per primi sul pallone, coprivano, rilanciavano, si inserivano... Attaccarsi all'emozione è troppo facile. Questa sera abbiamo preso una lezione da una squadra più brava di noi, sotto tutti gli aspetti". Senza mezzi termini, come al solito, Gian Piero Gasperini al termine di Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0.



UNA DURA LEZIONE- "In gare come queste, il livello è più alto... bisogna adeguarsi. Rapidità, forza, anche tecnica. Finora in campionato abbiamo affrontato tre squadre su tre con il 3-5-2. Il fatto è che erano più veloci dei nostri difensori, ci hanno bucato a ripetizione in attacco”.



GLI INGRESSI - “Da partite del genere bisogna trarre insegnamenti anche per il campionato. Malinovskyi può darci qualcosa di buono, mi è piaciuto anche Pasalic. L’impegno non è mancato da parte di nessuno. Dobbiamo proporre le cose buone viste dalla Dinamo coi giocatori che abbiamo a disposizione. Non possiamo stare coperti, il nostro è un calcio propositivo: c’è da capire se a livello europeo possiamo andare forte come gli altri”.



LA DIFESA - "Chiaramente qualche problema in difesa l’abbiamo, dobbiamo risolverlo. Nel primo tempo siamo stati assenti, però, anche in attacco, diversamente da quanto accaduto nella ripresa. L’inizio della partita è una costante: se i ritmi sono subito molto alti subiamo, prendiamo gol e ci complichiamo la vita”.